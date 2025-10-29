Chivu: "Troppo poco cattivi nel primo tempo anche se abbiamo dominato il possesso. Poi ho visto la reazione giusta"

Il giudizio di Christian Chivu, tecnico dell'Inter, a Dazn dopo la vittoria sulla Fiorentina:

"Era importante la vittoria, importante reagire e continuare il nostro cammino, direi che oggi abbiamo tirato fuori una buona prestazione, di attenzione e maturità, nel cercare di destabilizzare la loro organizzazione. Nel primo tempo nonostante il dominio della palla siamo stati poco cattivi davanti all’area, però nel secondo abbiamo raggiunto quello che cercavamo.

Primi cambi al 70? La reazione che pretendevo all’intervallo l’ho vista e quindi era inutile cambiare, un allenatore deve capire dove intervenire e dove no. A volte si rischia di rovinare degli equilibri ma poi l’abbiamo sbloccata, con la pazienza di aspettare il momento giusto. Sono letture".