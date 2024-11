La Fiorentina è alla ricerca di un profilo per rinforzare l'attacco. Un giocatore duttile che possa svariare sul fronte offensivo per dare modo a Palladino di avere più scelte possibili nella seconda parte di stagione.

Come riporta il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la società viola ha messo gli occhi su William Boving, ala sinistra classe 2003 dello Sturm Graz. I dirigenti gigliati hanno mandato più volte degli scout ad osservarlo, anche in Champions League. Su di lui c'è anche l'Udinese, ma attenzione anche alla pista tedesca con l'Hoffenheim.

In stagione Boving ha finora messo a referto 3 gol in 6 assist. Destro naturale, piace per le sue doti tecniche e per la duttilità, potendo agire sia da esterno sinistro a piede invertito, sia da trequartista. E può anche essere impiegato come seconda punta.