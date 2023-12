Questa volta, a una giornata dalla fine, la matematica del Girone F di Conference League che vede la Fiorentina capolista è fin troppo semplice. Dopo le gare di ieri sera la situazione è la seguente: Fiorentina 11, Ferencvaros 9, Genk 6, Cukaricki 0.

Il pareggio dei serbi contro gli ungheresi sfumato allo scadere ad opera di Pesic avrebbe potuto rendere ancora tutto più facile, ma con i tre punti di ieri sera la Fiorentina si è assicurata almeno il passaggio ai playoff, prima di andare a Budapest contro il Ferencvaros (14 dicembre) con due risultati utili su tre per il primo posto nel girone. Contro gli ungheresi infatti basterà pareggiare per avere la matematica del primato nel gruppo. Da evitare assolutamente i play-off contro una delle squadre che scende dall'Europa League, che affronteranno le seconde di ogni girone. Solo in caso di sconfitta in Ungheria la Fiorentina dovrà fare questo step, sennò saranno ottavi direttamente.

Occhio però ai conti che deve fare il Ferencvaros: in caso di sconfitta contro i viola e vittoria con più di due gol di scarto del Genk contro il Cukaricki, i biancoverdi sarebbero terzi dietro ai belgi. Alla fine, il pareggio potrebbe andare bene sia a Ferencvaros che Fiorentina. Lo scrive La Nazione.