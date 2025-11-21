Domani la Juventus in casa, poi la sfida di Conference League contro l'AEK Atene sempre al Franchi e successivamente, domenica prossima a Bergamo, il match con l'Atalanta di Raffaele Palladino. Questo il programma della Fiorentina per l'immediato futuro, con due impegni in campionato tanto difficili quanto decisivi.

Uno stop per Palladino

Curioso il destino che metterà subito di fronte Palladino e il suo recente passato, occasione per la quale peraltro l'ex tecnico viola dovrà fare subito i conti con una tegola non da poco. Come riporta TMW, infatti, il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini ha rimediato un risentimento muscolare all'adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno e vedremo se da qui a domenica prossima Palladino lo avrà a disposizione, considerando anche che questo non è il primo problema muscolare della sua stagione.