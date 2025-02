Un'altra volta senza bomber: Per rivedere Kean c'è da attendere. La speranza e la data più probabile per il rientro

Un'altra volta senza Moise Kean. La Fiorentina giocherà contro il Lecce senza il proprio bomber.

Il giocatore gradualmente ricomincerà ad allenarsi in settimana, ma non potrà esserci per la partita di venerdì prossimo.

Quando lo rivedremo in campo? La speranza di tutti è quella che possa esserci in Conference League nella trasferta di Atene contro il Panathinaikos. Ma le probabilità maggiori sono per il match contro il Napoli che andrà in scena il prossimo 9 marzo.

Nel frattempo Palladino dovrà inventarsi qualcosa, perché, com'è noto, non c'è un vero e proprio vice Kean nella rosa dei gigliati.