Le casualità che hanno aperto un'autostrada al 'Lezze'. Il debutto bis e le gerarchie particolari di stasera

A distanza di anni dal primo, questa sera ci sarà quello che per Luca Lezzerini possiamo chiamare debutto bis con la Fiorentina.

In estate c'è stato il suo ritorno, a sorpresa, a Firenze, dieci anni dopo a quello che a tutti sembrava come un addio definitivo. Lezze partiva come terzo dietro a De Gea e Martinelli, ruoli ben definiti e accettati di buon grado.

Ma l'arrivederci di Martinelli e l'esclusione di Christensen dalla lista Uefa gli hanno aperto un'autostrada per poter essere in campo questa sera, nella ghiacciaia di Bialystok. Gerarchie molto particolari per questo match, perché iI suo vice sarà Leonardelli (portiere della Primavera), poi ci sarà Magalotti (classe 2008 dell'Under 18).