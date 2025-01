Polverosi: "La Fiorentina non può cedere Comuzzo e prendere Zaniolo. Sicuri che sia migliore di Sottil? Se non svolti nemmeno con Gasperini..."

Intervenuto a Lady Radio, il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato del mercato della Fiorentina, esprimendosi sulle trattative che sembrano destinate a portare Comuzzo al Napoli e Zaniolo a Firenze.

‘La Fiorentina non può cedere Comuzzo e prendere calciatori che non risolvono niente’

“Non posso criticare a prescindere la cessione ben ripagata di Comuzzo prima di sapere cosa farà la Fiorentina con i 30 milioni che arrivano. Perchè se prendono Zaniolo e Fagioli, che non risolvono niente, allora non va bene. Se con quei soldi arriva un grande giocatore che porta la squadra più in là di dove è ora, la questione cambia. Certo, sotto certi aspetti dispiacerebbe anche se ha ancora tanto da dimostrare, ma tutti vendono calciatori. Il Napoli ha venduto Koulibaly a 40 milioni e preso Kim e vinto lo Scudetto. Se la Fiorentina prende un giocatore vero che fa fare il salto di qualità, poi possiamo discuterne. Certo, non esce Lamine Yamal, Comuzzo è bravo ma deve dimostrare di essere bravissimo”.

‘Se nemmeno Gasperini ce l’ha fatta con Zaniolo…'

“Zaniolo sotto certi aspetti lo paragono a Ikone: dà l’impressione di poter spaccare il mondo ma non lo fa mai. Ha avuto la fortuna sfacciata di essere allenato dal miglior tecnico italiano almeno degli ultimi 8 anni, Gasperini, e nemmeno lui è ha avuto successo col calciatore, e se non svolti con uno così… Vendere Vlahovic fu un errore in quel momento, ma il serbo spostava tantissimo per la Fiorentina…però la Fiorentina non prese un attaccante all’altezza, ci è già passata. Se al posto di Comuzzo prendi uno come Daniel Maldini è un altro conto…Siamo sicuri che Zaniolo sia più forte di Sottil? Se non lo siamo, significa che non aggiunge niente. Non è possibile che lo scambio possa essere Comuzzo-Zaniolo, mi aspetto altro".