Folorunsho, i primi minuti con la maglia della Fiorentina: Ecco come e in che ruoli lo può impiegare Palladino

Non c'è dubbio sul fatto che l'esordio, i primi minuti con la maglia della Fiorentina addosso di Michael Folorunsho, sia uno dei motivi di interesse del match col Monza di stasera.

Ma come potrà essere impiegato da Raffaele Palladino in questi mesi a Firenze? E' un jolly che può essere messo a giocare sia esterno, sia a centrocampo che, all'occorrenza anche sotto punta (o trequartista se preferite).

In sostanza andrà a ricalcare quello che è stato Edoardo Bove fino a quando non è stato bloccato dal malore occorsogli in Fiorentina-Inter di inizio dicembre. Un raccordo tra i vari reparti che sappia mischiare assieme quantità e qualità.