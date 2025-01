La probabile formazione della Fiorentina: occasione Mandragora ma occhio a Folorunsho. Enigma Gudmundsson fino all'ultimo

Non dovrebbero esserci grosse sorprese stavolta nello schieramento di Palladino per affrontare il suo ex Monza questa sera alle 20,45. Difesa a tre riposta in soffitta e ritorno del più congeniale 4-2-3-1, che potrebbe ripresentare anche l'esterno tattico alla-Bove in caso di utilizzo immediato di Folorunsho. L'ex Napoli dovrebbe partire dalla panchina ma… chissà. In campo invece al posto di Cataldi spazio per Mandragora mentre sulla trequarti il dubbio su Gudmundsson è destinato a rimanere fino all'ultimo istante, questo l'undici probabile della Fiorentina:

De Gea; Dodo, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Mandragora, Adli; Sottil, Beltran (Gudmundsson), Colpani; Kean.