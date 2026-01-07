Nzola è riuscito nell'impresa di far infuriare Gilardino: un turbolento dopogara. Firenze toccata e fuga

Una vera e propria resa dei conti. E' quella che è andata in scena a Pisa subito dopo la partita persa dai nerazzurri contro il Como. E nel mezzo ci è finito l'attaccante di proprietà della Fiorentina, M'Bala Nzola.

Le critiche pesanti

In sostanza l'attaccante non è più un giocatore nerazzurro. Terminato il match, l'allenatore del Pisa, Alberto Gilardino ha dichiarato su di lui: “M'Bala è uno dei calciatori che avrebbe dovuto farci fare il salto di qualità. Deve capire cosa vuole fare della sua carriera, ma noi abbiamo bisogno di gente collegata al 110% e con la mente lucida. Perciò nei prossimi giorni avrò un confronto con la dirigenza per decidere il da farsi”.

Il confronto con la dirigenza

In realtà il confronto con la dirigenza c'è stato subito dopo e ha prodotto la decisione clamorosa, almeno per le tempistiche, di arrivare ad una separazione, anche se c'è da trovare la formula giusta per un accordo con la Fiorentina (che è parte in causa in questa situazione).

Nzola, che è riuscito in una vera e propria impresa, vale a dire quella di far infuriare un tipo solitamente pacato come Gilardino, eventualmente sarebbe solo di passaggio a Firenze.