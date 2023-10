Trentatre anni in due: La porta della Fiorentina è in buone mani

La Fiorentina ha blindato la propria coppia di terzini fino al 2028. Ma il club viola ha un altro duo di giovanissimi molto interessante: i portieri Tommaso Martinelli e Tommaso Vannucchi.

In due fanno trentatre anni di età: classe 2006 il primo, un anno più giovane (2007) il secondo. Dei due stamani si occupa La Nazione che sottolinea come i viola con loro siano "in buone mani" in tutti i sensi.

Vannucchi è un giocatore di basket mancato; alto 198 cm, alla fine ha scelto di continuare con il calcio. Lo scorso marzo per lui è arrivato il primo contratto da pro anche per mettere a tacere le voci che lo vedevano nel mirino del PSG.

Savorani e Oliva se li coccolano, loro crescono: Martinelli è stato il vice Terracciano in corrispondenza dell'infortunio di Christensen.