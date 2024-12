Kean e Ultimate Team, un binomio che funziona. L'attaccante della Fiorentina riceve un altro miglioramento

Moise Kean sta vivendo una stagione da favola, forse addirittura la sua migliore da quando è calciatore professionista. L'attaccante della Fiorentina, rimasto a secco contro il Cagliari ma entrato bene a gara in corso, è uno dei migliori marcatori del campionato e questo status di forma è stato certificato anche dalla Serie A, che proprio prima del lunch match con i sardi lo ha premiato come ‘Giocatore del Mese di Novembre’ con la carta di EA FC 25 dedicata.

Kean va forte anche nei videogiochi

Per chi non lo sapesse, EA FC è il videogioco di calcio più diffuso, fa parte della serie che prima portava il più celebre nome di ‘FIFA’. E Kean, solo a dicembre, ha già migliorato i propri attributi all'interno della nota catena videoludica. Nella modalità Ultimate Team, dove i giocatori vengono rappresentati simil carte da gioco, il centravanti gigliato ha ricevuto un aggiornamento inerente proprio al premio ricevuto dalla Lega.

L'evoluzione delle ‘carte’ di Kean in questa stagione. Fonte: Fut Wiz

La particolarità della carta della Conference