Graziani: "Rigori? Italiano ha una sola scelta davanti a sé. Gonzalez, Bonaventura, Biraghi, gli specialisti non gli mancano"

L'ex attaccante di Fiorentina e Roma, Francesco Graziani, ha visto direttamente allo stadio il match tra viola e giallorossi e ne ha parlato a Radio Anch'io Sport su Radio Uno Rai.

“Buona sorte Roma”

“Male la Roma nel primo tempo - ha detto Graziani - La buona sorte però ha arriso ai giallorossi perché Biraghi ha avuto l’occasione di chiudere la partita con il rigore e poi è arrivato il gol al 95’ che permette alla squadra di De Rossi di portare a casa un buonissimo risultato”.

“Italiano ha una sola scelta davanti a sé”

Intanto prosegue il caso rigori nelle fila della Fiorentina: “Fossi l’allenatore non potrei che fare una sola scelta…Il rigore lo puoi allenare, non so se questo viene fatto durante gli allenamenti. Ci sono dei buoni giocatori che possono batterlo come Gonzalez che è freddo, anche se non mi piace come lo tira, come Bonaventura, o Biraghi. E poi è ancora più strano questo fatto, perché c’è il grosso vantaggio che il portiere deve rimanere con un piede sulla linea. E’ quindi anche più facile segnare rispetto al passato”.