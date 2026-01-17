La Curva Fiesole saluta Rocco Commisso: "Buon viaggio Presidente. Riposa in pace" - FOTO

Pochi minuti fa la Curva Fiesole ha voluto anch'essa esprimere tutto il suo cordoglio e la sua vicinanza a Catherine Commisso e a tutta la Fiorentina per la scomparsa a 74 del presidente gigliato Rocco Commisso, con un breve ma cristallino messaggio di addio.

La Curva Fiesole non ha dimenticato quanto fatto dal patron viola per il club

La parte calda della tifoseria, con un post sul canale Instagram ufficiale della curva, ha voluto ricordare il suo presidente con una delle prime immagini del presidente italoamericano sotto il settore dello Stadio Franchi con il messaggio “Buon viaggio Presidente. Riposa in pace".

Questo più post Instagram della Curva Fiesole: