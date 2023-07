Non solo Nzola, lo Spezia è destinato a perdere anche il suo portiere. L'ex Fiorentina pronto a diventare il numero due di Lafont

Potrebbe chiudersi dopo solo una stagione l'avventura allo Spezia di Bartlomiej Dragowski. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il portiere polacco sarebbe ormai vicino alla cessione, dopo la retrocessione in Serie B del club ligure. Ad acquistare l'ex estremo difensore della Fiorentina dovrebbe essere il Nantes, pronto ad offrirgli una porta della prossima Ligue 1.

Dragowski, arrivato allo Spezia dalla Fiorentina lo scorso anno in sostituzione di Ivan Provedel passato alla Lazio, ha avuto una stagione complicata, partita con il piede giusto prima di un brutto infortunio che gli ha negato la gioia di partecipare al Mondiale con la Polonia. Tornato in campo, ha alternato buone prestazioni ad altre meno positive. Adesso è pronto a diventare il numero due di Alban Lafont, ex portiere viola, oggi capitano proprio del Nantes.