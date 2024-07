Fiorentina già sistemata in attacco? Intanto due storici obiettivi offensivi viola vengono proposti all'Inter, ma...

Con l'acquisto di Moise Kean, la Fiorentina ha fatto il colpo più importante del suo calciomercato fin qui. A tal proposito, il reparto d'attacco sembra già sistemato, a meno di ripensamenti su Gonzalez e qualche tentativo su Colpani e Gudmundsson.

Due obiettivi viola all'Inter

Intanto, ci sono due ex obiettivi viola storici che possono arrivare in Serie A, come riporta il portale de La Gazzetta dello Sport. Domenico Berardi può risalire immediatamente di categoria e Memphis Depay può affacciarsi in Italia: entrambi sono stati proposti all'Inter. Secca, però, e negativa la risposta dei nerazzurri.