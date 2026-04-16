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Schwarz: "Fiorentina puoi rendere l'impossibile, possibile e dare un significato alle notti europee"

Claudio Tirinnanzi /
Stefan Schwarz

Non manca molto alla partita di Conference League tra la Fiorentina e il Crystal Palace. Pur essendo conscio delle difficoltà che ci sono, l'ex grande centrocampista viola, Stefan Schwarz ha fatto pervenire il proprio incitamento alla squadra gigliata. 

“Puoi rendere l'impossibile, possibile”

Fiorentina - è il suo messaggio - è ancora possibile dare un significato alle notti europee: rendere l'impossibile, possibile!”. 

“Ci voglio carattere e personalità”

E poi: “E' una partita dove servono carattere e personalità, contro una squadra ben organizzata come il Crystal Palace. Forza viola e in bocca al lupo”.  

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