Al Brivido Sportivo ha parlato l’ex capitano del secondo Scudetto della Fiorentina Giancarlo De Sisti, che si è proiettato sulla prossima sfida della squadra gigliata contro la Roma, l’altra sua storica ex squadra. De Sisti si è anche espresso sulla situazione attuale di casa gigliata a tutto tondo.

“La Fiorentina di Palladino è fresca, vivace, si porta dentro l’entusiasmo del proprio allenatore e di tanti calciatori che a Firenze cercano la consacrazione o la riscossa sportiva. È presto per dare giudizi su Palladino, è bravo, pragmatico, non ha rigidità mentale e ha come imperativo l’equilibrio. Mi piace molto che il suo gioco sia a metà strada tra l’attaccare a testa bassa e il ripartire dal basso. L’inizio non è stato in discesa, nonostante un calendario alla portata, ma la Viola poi è cresciuta, dagli interpreti all’allenatore, e sono arrivati alcuni bei risultati. È una Fiorentina tutta da scoprire".

‘La Fiorentina ha qualità in attacco e un centrocampo molto vario'

“Kean e Gudmundsson sono assolutamente i due valori aggiunti. Kean ha il diavolo in corpo, ha grande fisicità, si batte senza timore e trova la porta. Per la prima volta in carriera ha la possibilità di giocare titolare con continuità: una grande occasione per lui e son certo che farà di tutto per non sprecarla. L’ex Genoa invece è un vero talento. Sa fare tante cose e tutte bene: trovare la giusta posizione tra le linee e condurre il pallone, scegliere i tempi con cui attaccare. Ha la personalità per fare benissimo a Firenze. A centrocampo c’è ottima qualità e calciatori complementari per caratteristiche. Penso alla corsa di Bove e alla visione di Adli, alla fisicità di Mandragora e al fraseggio di Cataldi. Una mediana ben assortita che può garantire competitività. Bove e Cataldi ripongono nella Fiorentina speranze di crescita e riscatto, e mi sembra che finora stiano facendo bene”.

‘Tra Roma e Fiorentina mi auguro che vinca chi giocherà meglio’

“La Roma è in allestimento, ci sono diversi nuovi giocatori e ancora non si è mai espressa veramente. Basti pensare che Dybala, il calciatore tecnicamente più forte, ha giocato mezza partita. Ancora servirà tempo per giudicare la vera Roma. Con la Fiorentina mi aspetto una gara aperta a tutti i risultati, giocata a viso aperto e con belle giocate da entrambe le parti. Lo spettacolo non dovrebbe mancare. Vorrei terminasse sempre in pareggio, per cui per non scontentare nessuno dico ‘Vinca chi gioca meglio!’ A Firenze ho trovato un habitat bellissimo e sono stato coccolato come un campione. Col popolo viola si è instaurato un legame incredibile, che mi rende molto fiero. Roma e Firenze sono due delle città più belle del mondo e due delle tifoserie più speciali, uniche. I fiorentini meriterebbero di vincere, per me farlo in viola è stato un orgoglio”.