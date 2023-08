Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno analizzando alcuni aspetti centrali di casa viola. Ecco le parole del giornalista sul momento della Fiorentina e non solo: "Sta nascendo una squadra con giocatori al posto giusto. La partita di sabato è andata oltre ciò che ci si aspettava. Arthur è il giocatore ideale di Italiano, ma che fosse subito così padrone del campo non era preventivatile. Hanno visto che i problemi erano due e l’hanno risolti entrambi, regista e attaccante. Il centravanti di Italiano deve anche segnare ovvio, ma Nzola capisce come muovere la manovra offensiva, mette fisicità e fa salire la squadra, apre gli spazi".

E ancora: “Jovic lascerà la Fiorentina, non rientra più nei programmi di Italiano. Non è un discorso tecnico, il problema è la testa del giocatore. Oggi senza motivazioni e fame, un giocatore diventa inutile. Se Italiano potesse scegliere, gli preferirebbe Kokorin, arrivato sereno e voglioso di dimostrare all’allenatore. Jovic si sente arrivato, gira con l’orologio al polso dal 100.000€, con un atteggiamento sbagliato. Manca il carattere al serbo e anche gli stimoli. Un giocatore svogliato, che non tira mai fuori i denti. Nell'uscita del serbo entra ovviamente in gioco Ramadani".

“La Fiorentina si libera di un ingaggio pesante e di una presenza ingombrante nello spogliatoio. Amrabat è poco concentrato, con la testa alla cessione, aveva già salutato tutti a giugno: tenere un elemento così non è facile. Non credo giocherà giovedì. Nel calcio di Italiano devi essere disciplinato, concentrato e motivato. Da qui alla fine del mercato giocheranno i soliti, più o meno. Martinez Quarta dà meno problemi, fa ciò che gli si chiede di fare. Sostituirei l'argentino, che ha avuto le chanches ma non le sfruttate nel modo giusto”.

“Infantino piace molto al mister, è da tenere in considerazione fin da subito. Italiano lavora anche per far giocare insieme Nzola e Beltran. L'argentino è rapido e scaltro nei movimenti. Ho la sensazione che però non partirà titolare a Vienna perchè non si può sbagliare niente, è una sfida quasi da dentro fuori”.