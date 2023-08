Il direttore sportivo di lungo corso Rino Foschi ha parlato a Lady Radio, soffermandosi su varie tematiche di casa Fiorentina.

Ecco cosa ha detto: “La mia valutazione al mercato viola è 8. Molto probabilmente non è ancora finito, ma hanno fatto ciò che il mister voleva. L'acquisto di Nzola è emblematico. Hanno fatto un gran lavoro di scrematura anche. Sono convinto che la Fiorentina lotterà per il sesto posto. Italiano ha inciso di più in questo mercato. Italiano ha fatto bene, ha dato continuità ottenendo due finali. La società è cresciuta tanto, è stata criticata abbastanza. Con i gol di Nzola vedrete che la Fiorentina avrà un’ottima classifica, è un buon centravanti. Secondo me è stata un’ottima scelta puntare su di lui".

“Amrabat? Sarei contento se rimanesse, è stato pagato molto dal Verona. Il primo anno non ha reso molto, bravo ma era da collocare. Lo scorso anno è andato meglio. Son convinto che possa partire gli ultimi giorni, ma c'è una squadra che lo segue molto seriamente anche se non posso farne il nome. Se restasse non credo che Italiano sia scontento, dovesse partire son certo che la Fiorentina abbia già un altro nome per sostituirlo".

“Baldanzi? Lo comprerei nel modo che voglio io, alle giuste condizioni. Non mi farei spennare, anche se è un ottimo giocatore. Penso che con Italiano possa avere un futuro. Dipende molto da come si fa giocare un determinato calciatore, mettendolo nelle condizioni di rendere. Se lo prendi deve sapere di non essere un titolare immediato ed essere inserito nel modo giusto”.