Dopo il poker incassato dalla Fiorentina, il Genoa per la difesa mette gli occhi su un ex capitano viola

Dopo il 4-1 subito in casa dalla Fiorentina, per il Genoa è tempo di rinforzi, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato. Secondo quanto riporta il Secolo XIX, la società rossoblù vorrebbe chiudere negli ultimi giorni di mercato il colpo in difesa.

Il primo nome sulla lista è quello di Kjaer, difensore del Milan. Ma l'ingaggio potrebbe rivelarsi un ostacolo non da poco. Se non dovesse arrivare il danese, il nome sul taccuino sarebbe quello di German Pezzella. L’ex Fiorentina avrebbe già dato la disponibilità di massima per tornare in Italia.