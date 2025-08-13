Due giovani della Fiorentina titolari nella sconfitta dell'Albania contro l'Italia Under 17

L'Italia Under 17 di Daniele Franceschini ha giocato ieri sera la prima delle due amichevoli contro i pari età dell'Albania a Coverciano, imponendosi col punteggio di 4-1. Nessun giocatore della Fiorentina tra le fila azzurre, mentre ben due tra quelle dell'Albania, scesi in campo entrambi da titolari.

Due giocatori della Fiorentina dal primo minuto

Si tratta dei classe 2009 viola Kostantinos Varesis e Majkol Luka, rispettivamente difensore e attaccante, che sono partiti entrambi dal primo minuto della gara. I due giocatori della Fiorentina Under 17 di Guberti hanno giocato con la maglia numero 3 e 9, Luka ha indossato anche la fascia di capitano.

Kostantinos Varesis, difensore albanese della Fiorentina

La doccia fredda, poi la rimonta azzurra

L'Italia ha rimontato l'Albania, dopo essere andata sotto 0-1 dopo appena un minuto per il gol di Vata. Gli Azzurrini hanno saputo reagire ed hanno segnato 4 reti, due per tempo, con Ghiotto, Giammattei, Perillo e Guaglianone. In apertura di ripresa il terzino viola Varesis ha sfiorato il gol di testa, mandando di poco alto. Domani la seconda sfida con gli albanesi, ancora a Coverciano alle ore 11.