Goretti: "Palladino saprà lavorare anche senza i "nazionali". Commisso? I fatti parlano per lui"

Nell'intervista ai canali ufficiali del club, il nuovo direttore tecnico della Fiorentina Roberto Goretti ha trattato il tema Nazionali prendendo spunto dalla situazione di Lucas Beltran, impegnato alle Olimpiadi con l'Argentina: "Purtroppo tanti calciatori sono via con le Nazionali. Ma questo vale per tutti. Palladino sarà bravo a gestire e adattarsi anche a questo nella costruzione del nuovo gruppo squadra. Non ho ancora avuto modo di parlare con Commisso, ma i fatti e la sua storia parlano per lui. Quello che ha fatto, il suo spirito, il suo atteggiamento il suo coraggio parlano per lui”.

“Una mia qualità? Sapermi mettere in discussione”

Poi Goretti ha raccontato un po' la sua storia personale: "Nel mio percorso sono partito da lontano, iniziando facendo il coordinatore degli allenatori del settore giovanile del Perugia. Poi ho fatto il responsabile del settore giovanile del Perugia, quindi il direttore sportivo della prima squadra da metà della stagione successiva, facemmo un buon mercato e perdemmo i playoff in C. L’anno dopo abbiamo fatto primi in C, bene in B per vari anni, lavorando tanto coi giovani. Poi sono ripartito da Cosenza, arrivato il 5 agosto con 5 tesserati e senza allenatore, la prima sfida è stata Fiorentina-Cosenza in Coppa Italia, avevamo quasi tutti Primavera, perdemmo solo 4-0. Ci salvammo ai playout e fu quasi un miracolo, un anno di tanti segni della croce. L’anno dopo a Reggio Emilia, in C, alla Reggiana, abbiamo vinto il campionato e fatto poi una salvezza in B la scorsa stagione. Penso che questa opportunità di arrivare alla Fiorentina sia arrivata sia per fortuna ma anche per questo percorso che ho fatto negli anni. Io sono abituato a studiare molto, parlare poco, e ad essere molto autocritico. Se ho una qualità è quella di mettermi sempre in discussione, anche ammettendo e discutendo i miei errori”.