Nella sua intervista di presentazioni ai canali ufficiali del club, il nuovo direttore tecnico della Fiorentina Roberto Goretti ha parlato del progetto giovani: “Il salto dalla Primavera alla prima squadra è complesso, ci sono i primi 2-3 anni che sono i più complicati. La differenza è tanta, se sei una società del livello della Fiorentina il salto è altissimo. Credo ci sia bisogno di un percorso intermedio nella maggior parte dei casi. I giovani non vanno bruciati”.

“In ritiro porteremo tanti giovani”

Poi ha aggiunto: "Ci sono ragazzi che possono arrivare subito in prima squadra, altri che hanno bisogno di fare un percorso più lungo, ma la crescita è possibile solo giocando. I posti nella prima squadra della Fiorentina sono 23/26, per il resto, ci sono ragazzi che devono fare la loro strada. A livello giovanile tanti ragazzi sono arrivati in prima squadra, praticamente uno all’anno. Questo è qualcosa di straordinario. In ritiro porteremo tutti i giovani, Bianco, Pierozzi e Distefano certamente ma non solo, saranno in ritiro con la Fiorentina, poi Palladino valuterà e poi vedremo”.