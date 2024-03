In vista di Fiorentina-Milan, gara che si giocherà sabato, l'ex portiere Simone Braglia ha analizzato la situazione e il futuro incerto dei due allenatori, a Tuttomercatoweb.com: “Io credo che Pioli possa ancora dare tanto al Milan. Ci sono i risultati del passato che testimoniano le potenzialità tecniche dell'allenatore e meriterebbe la conferma. Italiano, invece, è destinato a cambiare aria e a lasciare Firenze”.

“La Fiorentina cerca il salto di qualità con un altro tecnico”

E aggiunge: “La Fiorentina può decisamente migliorare, è una società che cerca il salto di qualità. Ma con un altro tecnico. La proprietà, in questo senso, è determinante per quanto riguarda gli stimoli. Se da una parte ce n'è una che ha fatto un enorme lavoro, dall'altra non si è fatta sentire”.