L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a TMW Radio in vista della partita contro il Milan: “Italiano finora ha fatto benissimo, ma non ha ancora coronato il sogno di vincere il trofeo. Quest'anno ha di nuovo la possibilità di farlo, può essere una motivazione in più. Non so se lui e Pioli siano a fine ciclo, penso semplicemente che sia normale che un allenatore voglia cambiare dopo tanti anni”.

“Da anni la Fiorentina non ha un attaccante”

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina può fare il salto di qualità, ma dipende dalla società. Negli ultimi anni la squadra è sempre stata ottima, ma mancava l'attaccante e non è un dettaglio da poco. Dopo Vlahovic non sono mai riusciti a trovare un centravanti che garantisse 15-20 gol a stagione”.