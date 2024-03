Sarri sulla panchina della Fiorentina? C'è chi ipotizza un déjà vu: "Potrebbe tornare a Napoli"

Quando si parla del post Italiano, nel caso in cui si manifestasse lo scenario di un addio, occorre differenziare tra quelle che sono le ipotesi più probabili e quelle che, invece, rappresentano più che altro un sogno. Della prima categoria fa parte Alberto Gilardino, nella seconda invece potremmo inserire Maurizio Sarri. Al di là delle opinioni soggettive, è ovvio ed evidente che con il primo - essendo un tecnico emergente - si ripartirebbe quasi da zero, mentre con il secondo si alzerebbe notevolmente l'asticella.

E se Sarri tornasse… a Napoli?

Non sarà facile, però, vedere Sarri sulla panchina viola, per tutta una serie di motivi. Addirittura c'è chi, come l'ex calciatore Sabino Nela, lo vede di ritorno a Napoli: “Ho fatto una chiacchierata con un mio amico - ha rivelato a Radio Kiss Kiss - che lavora nel mondo del calcio. Parlando mi ha detto che Sarri potrebbe tornare al Napoli, ma per ora è solo un'ipotesi e non ci sono trattative”.