Il calciatore della Fiorentina Nicolò Zaniolo è intervenuto anche a Sky Sport: “Diciamo che nella vita si fanno delle scelte. A giugno c'era anche la Fiorentina, è vero, ma in quel momento ho preferito andare a Bergamo. Qui però non ho dovuto scegliere, ho accettato subito. Chiamata di Commisso? Era entusiasta di avermi qui, così come Palladino e il direttore. Ma io ero già convinto”.

“Sento che la Fiorentina sia l'occasione giusta per mostrare quanto valgo”

Sul passato: “Nel calcio non sempre le cose vanno come tu desideri. Volevo dare tanto, in Turchia, in Inghilterra e all'Atalanta, ma non sono riuscito a rispettare le aspettative. Penso però che qui alla Fiorentina sia finalmente la volta buona per farmi valere”.

“Kean? A volte siamo stati troppo leggeri, ma siamo anche cresciuti”

Su Kean e sulle voci sul comportamento: “Tante volte, ci sono stati racconti non veri. Non nego che siamo stati troppo leggeri, alcune volte, sicuramente è successo. Però siamo cresciuti, ormai io ho 25 anni e lui 24. Dal passato si impara, abbiamo capito i nostri errori”.