In prima pagina sul QS de La Nazione troviamo: "Nico prepara la notte da 10". A pagina 2: "Come ingabbiare la Juve Due mondi e modi diversi Sfida anche in panchina".

In basso: "Milenkovic-Ranieri Il serbo cerca riscatto Ma il soldato Luca c’è" "Brekalo-Sottil Favorito il croato Ricky però scalpita" "Beltran-Nzola Servito il dilemma L’argentino è carico". A pagina 3:"Nico e il soprasso a destra". A destra il commento di Ferrara.