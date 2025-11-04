Pioli già informato dell'esonero: si attende l'ufficializzazione da parte del club

L'ormai ex allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, è stato informato dalla società della decisione presa dal proprietario, Rocco Commisso di esonerarlo.

In questo modo si chiude il muro contro muro che in pratica è scattato subito dopo il ko col Lecce e si è protratto per tutta la giornata di ieri.

A questo punto si attende solo l'ufficializzazione da parte del club gigliato dell'interruzione anche di questo rapporto.