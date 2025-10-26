La probabile formazione del Bologna: Italiano pronto a lanciare un ex Fiorentina dal 1'. E senza Odgaard...
Il Bologna è pronto alla trasferta di Firenze, con Italiano che ha le ultime ore per pensare all'undici titolare da schierare al Franchi.
Le scelte di Italiano
Orfano di Odgaard, l'ex allenatore viola dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Holm, Heggem, Lucumì e Miranda in difesa. In mezzo al campo la coppia Ferguson-Freuler. Davanti spazio al trio Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi dietro a Castro unica punta.
La probabile formazione
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro.
