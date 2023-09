Repubblica: Viola Park, l'ira del sindaco

In prima pagina nell'edizione di Firenze de La Repubblica c'è un articolo sul centro sportivo della Fiorentina, intitolato: “Viola Park l’ira del sindaco per l’ingorgo dei genitori”.

A pagina 12 invece troviamo: “Nzola, missione rilancio 11 giorni di lavoro duro per il bomber smarrito”. Sommario: “L’angolano non è stato convocato in Nazionale e lo staff di Italiano è impegnato a far recuperare la forma al centravanti atteso in campo con l’Atalanta”.

Articolo che inizia così: “Il cronoprogramma per arrivare tirato a lucido dopo la sosta è ufficialmente iniziato. Da ieri, con la ripresa degli allenamenti al Viola Park, per M’Bala Nzola sono iniziati undici giorni fondamentali per ritrovare la condizione fisica migliore e per dimostrare di essere quell’attaccante fortemente voluto da Italiano per alzare il peso offensivo della Fiorentina”.