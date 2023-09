Casini: "Coprire i campi di allenamento della Fiorentina con i teloni per risolvere subito i problemi di sicurezza"

Oltre ad essere una struttura importante per la Fiorentina, il Viola Park è il centro in cui si sono concentrate le squadre del settore giovanile viola. I ragazzi delle varie formazioni Under si portano dietro anche i genitori, curiosi di vedere gli allenamenti dei propri ragazzi. Ma questi, non potendo ancora entrare dentro la struttura, hanno cominciato a fare capannelli in via di Ripoli, determinando anche problemi di sicurezza.

Problemi che sta cercando di affrontare il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini: “Bisogna coprire i campi di allenamento delle giovanili che danno su Via di Ripoli con un telo in attesa che cresca la siepe - ha detto Casini a La Repubblica - I genitori che si fermano sulla banchina stradale per guardare gli allenamenti dei figli possono creare problemi alla viabilità”.

Nel frattempo ancora non c'è una data per l'inaugurazione ufficiale del Viola Park, ma l’iter adesso sembra procedere spedito anche grazie allo stesso Comune di Bagno a Ripoli che il 25 Agosto ha ripreso in mano il percorso con la commissione comunale pubblico spettacolo. Probabilmente entro fine mese Rocco Commisso potrà tagliare il nastro della nuova struttura costruita.