Soste pericolose intorno al Viola Park: intervento della Polizia Municipale. Rimane un problema di sicurezza e la Fiorentina deve esserne al corrente

Davanti al Viola Park interviene la Polizia municipale per mettere fine alla sosta di auto di genitori (e nonni) che parcheggiano lungo via Pian di Ripoli, intorno al Viola Park e poi occhieggiano a distanza le gesta calcistiche. Problema che sta incancrenendosi pericolosamente.

Il Comune di Bagno a Ripoli ha predisposto un’area temporanea di sosta lungo via Granacci, al momento quasi vuota. Ora quell’area è anche debitamente segnalata con cartellonistica provvisoria (presto arriverà quella definitiva). Chi provenendo da Firenze percorre via Pian di Ripoli verso il centro sportivo della Fiorentina, al semaforo dell’incrocio con via Granacci trova il cartello che indica di svoltare a destra per arrivare al parcheggio “Temporaneo Viola Park”.

Gli agenti della Polizia municipale non sfoderano taccuini e multe. Qualcuno sposta immediatamente l’auto, altri implorano clemenza per una diecina di minuti “Tanto l’allenamento sta finendo”. “E’ stato un addetto della Fiorentina a dirci di parcheggiare qui”, aggiunge un genitore per giustificarsi. Per ora le armi dei vigili sono comprensione, pazienza e buon senso.

Il problema della sosta, prima o poi sarà risolto. Resta, più grave, quello della sicurezza di chi sosta lungo il ciglio della strada per guardare cosa accade nel Viola Park. Decine di persone ogni giorno. Che, inoltre, spesso attraversano via Pian di Ripoli lontane dal semaforo.

Paradossalmente le auto in sosta vietata creano una “barriera” di sicurezza tra i veicoli sulla carreggiata e le persone. “In tutti i campi a giro per Firenze dove si allenavano i ragazzi – raccontano alcuni degli spettatori – ci sono delle tribunette da cui seguire gli allenamenti. Qui non possiamo entrare, non ci resta che osservare dalla strada”.

Un problema che la Fiorentina ha presente e al quale intende porre rimedio? Oppure avremo uno stuolo di genitori/nonni/zii che continueranno ad assieparsi lungo via Pian di Ripoli (la sosta dei pedoni non è vietata), anche nei prossimi mesi, quando ai veicoli in transito e alla velocità si aggiungerà l’oscurità come ulteriore fattore di rischio?