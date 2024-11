Compagnoni: "Kean fondamentale per la Fiorentina, l'attaccante che Italiano non ha mai avuto. Palladino? Ha il coraggio di fare scelte non banali"

Il giornalista di Sky, Maurizio Compagnoni, ha commentato su Sky Sport 24 il momento fantastico della Fiorentina di Palladino, artefice di sei vittorie consecutive, anche senza i suoi migliori attaccanti:

Compagnoni su Kean

“L'acquisto di Kean è stato fondamentale. La Fiorentina ha fatto grandi stagioni anche con Italiano, ma c'è sempre stato il problema del centravanti che non segnava mai. Lui ha voluto la Fiorentina e la Fiorentina ha voluto lui, prendendolo per una cifra che oggi fa sorridere, ma in estate aveva lasciato in molti perplessi. Non poteva essersi perso del tutto: a Parigi aveva fatto una grande stagione, anche se da attaccante esterno. Adesso sta diventando un attaccante di livello internazionale".

“Ma non è solo Kean”

“La differenza tra la Fiorentina che ha giocato contro la Puskas Akademia e quella di adesso è enorme. Palladino ha avuto il coraggio di fare scelte non banali, come quella di puntare su un giovanissimo come Comuzzo. Ha cambiato sistema di gioco: la Fiorentina con la difesa a tre giocava un calcio pessimo, oggi Palladino dimostra anche duttilità tattica”.