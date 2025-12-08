Nzola, ma che fai? Follia dell'attaccante angolano, che viene espulso per un fallaccio - VIDEO

Vive di alti e bassi la stagione di Nzola, attaccante del Pisa in prestito dalla Fiorentina, che ha messo a referto tre gol nelle prime 15 presenze stagionali. Tuttavia, al termine di Pisa 0-1 Parma, l'attaccante angolano ha scritto il suo nome sul tabellino pur senza segnare.

La follia di Nzola

L'episodio avviene a partita praticamente conclusa, al 93': il Parma si sta avvicinando alla sua terza vittoria stagionale ai danni dei nerazzurri, e Keita, centrocampista crociato, sta gestendo un pallone a centrocampo. Ecco allora che arriva Nzola che, senza neanche provare a giocare il pallone in balia della frustrazione del momento, lo colpisce con un calcione che gli vale il rosso diretto.

Il video dell'espulsione

Ecco il video dell'accaduto: