Castrovilli: "Due anni difficili, non vedo l'ora di giocare nel prossimo campionato. Voglio riconquistare la maglia azzurra"

Il centrocampista della Fiorentina (ma con il contratto in scadenza a fine giugno), Gaetano Castrovilli, ha fatto parte del gruppo azzurro che ha vinto l'ultima edizione degli Europei.

“Un'emozione incredibile”

"Le emozioni che si vivono in quei momenti non si possono spiegare - ha detto in un'intervista rilasciata a Sky - Spero che quest'anno si possa ripetere l'alchimia che c'era nel 2021. Vincere è stata davvero un'emozione incredibile".

E poi: "Il mio obiettivo è tornare a vestire la maglia azzurra. Sto bene e mi sto allenando in vacanza. Per mettere da parte definitivamente i brutti stop sono state importanti la mia famiglia e mio figlio".

“Due anni difficili”

Sul suo futuro ha glissato: "Sono stati due anni difficili, perché non è mai facile ritornare dopo un grave infortunio, ma ce l'ho fatta. Non vedo l'ora di tornare a giocare nel prossimo campionato e riconquistare la maglia azzurra".