Il giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno esprimendosi in merito alle future mosse di mercato della Fiorentina a tutto tondo.

‘Un tridente argentino Beltran Gonzalez Icardi farebbe ballare il tango’

“La mia idea temo sia una delle meravigliose utopie estive. Un attacco tutto argentino Gonzalez Beltran Icardi, farebbe ballare un po' di tango. È ora il momento di sognare, altrimenti spererei nel Tanque Silva. Non ho detto Messi o Mbappè, ma un giocatore che nell'orizzonte della Fiorentina c'è sempre stato, come Toni o Gilardino. Se il tifoso viola smette di sognare adesso…lasciatemi immaginare che Icardi possa essere il nuovo centravanti viola. Beltran e Gonzalez potrebbero essere i due dietro la punta nel 3-4-2-1 di Palladino. Serve un giocatore che riaccenda l'entusiasmo di cui Firenze ha bisogno. Se devo spendere 30 milioni per Retegui, preferisco pagare tanto una punta come Icardi”.

‘Non perdere nè Castrovilli nè Bonaventura’

“La Fiorentina ha già un buon telaio, serve inserire le stelle, calciatori che ti danno il ‘di più’, non dieci giocatori da 10 milioni ma due da 30. Perchè perdere Castrovilli a 0 per prendere Brescianini? Non cambia nè umore nè prospettive. Roma, Lazio e Bologna sono su Castrovilli e questo vuol dire che ha qualità. Ci è rimasto male di essere stato lasciato fuori dalla lista UEFA ma ha voglia di restare in viola; con uno sforzo reciproco penso sia possibile la permanenza e perderlo a parametro zero per me è un suicidio sportivo. Palladino è uno che plasma la squadra con le esigenze della rosa e nel finale dell'avventura a Monza ha fatto anche questo ragionamento avendo tanti trequartisti. Penso che alla Fiorentina manchino gli esterni, Ikone e Sottil hanno fallito, Kouame non è un titolare. Serve spendere per un centrale difensivo oltre che per la punta, ma non per i terzini. Cercherei di non perdere neppure Bonaventura, non è banale e non capirei la sua perdita”.