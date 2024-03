Dopo la grande gioia della Coppa Italia, la Fiorentina Femminile cade a Sassuolo nei minuti di recupero. Brutta battuta d'arresto per De La Fuente

Solo una settimana fa, le ragazze della Fiorentina Femminile scrivevano la storia, vincendo a Biella contro la Juventus e strappando il pass per finale di Coppa Italia. Sono bastati appena sette giorni per trovare un risultato negativo.

Una rete al 91' decide il match

Questo pomeriggio, infatti, le ragazze di De La Fuente sono cadute sul campo del Sassuolo, quarta forza del campionato. E' stata sufficiente la rete di Beccari per consegnare al 91' i tre punti alle neroverdi, che adesso distano dieci punti proprio dalle Viola.

E domani la Juve può allungare…

Domani la Juventus sfiderà l'Inter, quinta in classifica a 26 lunghezze, per provare ad allungare sulla Fiorentina… Una bella chance sprecata, anche se - ricordiamo - da quest'anno saranno tre le squadre che si qualificheranno per la prossima Champions League.