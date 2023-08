Una gestione che diventa complessa: che fare ora con Castrovilli?

Un fulmine a ciel sereno, quello che ha colto la giornata di Gaetano Castrovilli che già immaginava il suo volo verso l'Inghilterra e verso il Bournemouth. Ma anche per la Fiorentina che aveva già messo in conto i 12 milioni (più bonus) che dovevano arrivare dall'affare. Il centrocampista rientrerà invece alla base, con il suo contratto che resta in bilico e in scadenza tra un anno e un morale tutto da ricostruire.

Fermo restando che dal momento del suo rientro aveva lamentato solo un problemino muscolare al polpaccio, oltre al colpo al ginocchio ricevuto al Mapei, che lo aveva estromesso dalla finale di Conference. Una bella gatta da pelare che resta in casa viola.