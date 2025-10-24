Dopo la fatica europea il Bologna torna subito in campo in vista della Fiorentina. Lavoro differenziato per un attaccante

Come la Fiorentina a Vienna, così anche il Bologna è stato impegnato ieri in campo europeo. La squadra rossoblù ha vinto 2-1 sul campo della Steaua Bucarest e quest'oggi ha ripreso subito a lavorare in vista del match di domenica al Franchi.

Immobile a parte

Questa mattina la prima seduta a Casteldebole, di scarico per coloro che hanno giocato ieri e di esercitazioni tattiche per tutti gli altri. Secondo quanto riporta il sito ufficiale del club, ha lavorato a parte Ciro Immobile. Domani alle 11 il Bologna svolgerà la rifinitura, prima di partire alla volta di Firenze.