Colpaccio di Inzaghi contro Sarri: l'ultima della classe trova i suoi primi tre punti. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Clamoroso a Salerno: l'ultima in classifica trova la sua prima vittoria in campionato contro la Lazio. Decisivo un gol dell'ex Candreva che condanna i biancocelesti a perdere contro il fanalino di coda della Serie A.

Lazio che era passata anche in vantaggio con un gol di Immobile, il 100° in trasferta per lui nel campionato in italiano (nessuno come lui nella storia). Poi il pareggio di Kastanos nella ripresa e pochi minuti dopo il gol vittoria di Antonio Candreva, ex Lazio.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 31, Juventus 29, Milan 23, Napoli 21, Fiorentina 20 , Atalanta 20, Bologna 18, Roma 18, Monza 17, Lazio 17, Torino 16, Frosinone 15, Genoa 14, Lecce 14, Sassuolo 12, Udinese 11, Empoli 10, Cagliari 9, Verona 8, Salernitana 8.