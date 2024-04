Arthur dove sei? Oltre un mese fa l'ultima gara intera per l'ennesima toppa a scadenza

Il destino di Arthur Melo è ormai segnato e il suo rapporto con la Fiorentina si chiuderà a fine giugno, come prevedibile già l'estate scorsa. Improbi i 20 milioni per il riscatto e i 5 del suo ingaggio: come un film già visto quindi, la società viola si è andata a prendere niente più che una toppa, per altro sdrucita visto che del brasiliano non c'è neanche più traccia.

Un mese fa circa l'ultima apparizione da titolare, nello 0-0 con il Torino, ancora prima gli ultimi 90 minuti, contro la Lazio. Il giocatore tecnicamente c'è, senza dubbio, ma il gioco non vale evidentemente la candela. Sia sostenendone i costi che affittandolo per un anno: la Fiorentina ha dovuto spesso fare a meno di lui e di certo non è il tipo di profilo intorno a cui costruire una squadra.

Una storia già vista con Torreira, che aveva il torto di dover essere pagato ma che se non altro, in campo aveva inciso eccome.