Liverani: "Inspiegabile quello che sta vivendo la Fiorentina. Ecco cosa fare per uscire da questa situazione"

Questo pomeriggio l'ex centrocampista della Fiorentina e Lazio Fabio Liverani, attualmente allenatore della Ternana, ha avuto modo di dire la sua sul momento attuale della squadra di Paolo Vanoli. Queste le sue dichiarazioni a Radio Sportiva:

“Obiettivamente la situazione che sta vivendo la Fiorentina è una di quelle cose che nel calcio si fa davvero fatica a capire. Tutti quanti noi eravamo convinti: avevano un allenatore di grandissima esperienza, oltre ad aver condotto un mercato estivo importante. Aver mantenuto Kean non era semplice. A questo si aggiunge poi una società forte, un centro sportivo tra i migliori in Europa: c'erano tutte le possibilità per fare un campionato migliore delle ultime stagioni, o almeno sulla stessa linea".

“I problemi della Fiorentina sono piu grandi di quello che si possa pensare”

Ha anche aggiunto: “Pensare oggi che dopo 14 partite una squadra cosi una squadra come la Fiorentina nonna visto neanche una partita, è una cosa che non avrebbe pensato neanche il piu negativo. Credo che ci sia qualcosa che va oltre, difficile da spiegare dall'esterno. Quando succede questo, se dipendesse da una sola componente, risolverlo sarebbe molto piu facile. Per passare un periodo come quello che stanno attraversando i viola vuol dire che ci sono tante componenti che non tornano, che adesso sono difficili da andare a rintracciare”.

“Ecco cosa fare per uscire dal momento buio”

Ha poi concluso: "Proprio per questo la Fiorentina non si può permettere piu di guardare indietro, ma deve concentrarsi sul trovare un unità d'intenti per uscire da questo periodo. Una volta usciti dalla zona rossa poi ci sarà modo di fare le valutazioni finali per non ripetere gli stessi errori”.