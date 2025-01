Arnautovic ci pensa, l'Inter impone il pagamento dell'ingaggio come condizione necessaria. Palla alla Fiorentina per convincere entrambi

La Fiorentina, in queste ultime ore di mercato, potrebbe occuparsi anche del vice-Kean. E il club viola guarda in casa Inter, dove c'è la volontà di far uscire uno tra Joaquin Correa e Marko Arnautovic, usati con il contagocce da Inzaghi ma profumatamente pagati. Dopo il fallito tentativo di Ausilio di piazzare l'argentino a Monza, l'idea viola sul centravanti austriaco calza a pennello.

L'ostacolo si chiama ingaggio, l'Inter è inflessibile. E Arnautovic…

Come riportato da Calciomercato.com, la Fiorentina si muove su Arnautovic da giorni e ha rapporti allacciati con il fratello del centravanti. L'idea è concreta, ma c'è un grosso punto interrogativo: l'ingaggio. Per i prossimi sei mesi, periodo per il quale si intavolerebbe la trattativa (in prestito), c'è circa un milione e mezzo percepito da Arnautovic. E l'Inter è inflessibile, vuole che il club viola paghi interamente questa cifra. E il calciatore? Ci pensa, anche se avrebbe preferito chiudere la stagione in nerazzurro. Palla alla Fiorentina.