L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d’andata di Conference League contro il Real Betis. Il tecnico parte da Moise Kean: “Ci ho parlato. Sta bene, è sereno e motivato. L'ho ritrovato carico e pronto per giocare. Sarà un periodo pieno di partite, dovrò scegliere se farlo partire dall'inizio o meno. Ma sta bene e si è allenato anche quando era fuori”.

Su quanto resta della stagione: “Il calendario è quello che è, molto congestionato, ma siamo consapevoli che le partite fanno preparate anche in poco tempo. La squadra è brava a fare questo. Insidie? Tantissime. Il Betis è molto forte, ha grandi valori e tanti giocatori di grande livello. Hanno un bravissimo allenatore che li fa giocare bene a calcio, amano il palleggio e il possesso. Dobbiamo fare bene le due fasi, ma l'abbiamo preparata bene. Sappiamo tutto, ma abbiamo due partite a disposizione. Il sogno è passare il turno e arrivare in fondo alla Conference”.

Sulla pressione: “Dobbiamo essere orgogliosi del percorso fatto. La stiamo vivendo con grandi leggerezza e autostima, questo dobbiamo portare in campo. Dobbiamo essere felici, è bello giocare una semifinale del genere. Arriverà tanta gente da Firenze ed è enorme motivo di soddisfazione. Servirà grande personalità di fronte a un pubblico così caldo. Abbiamo delle armi per mettere il Betis in difficoltà”.