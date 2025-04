I convocati della Fiorentina: Kean regolarmente presente. Dopo una lunga assenza si rivede anche Colpani

La Fiorentina ha appena pubblicato l'elenco dei convocati per la gara di domani contro il Betis, semifinale d'andata della Conference League.

Partiranno per la trasferta spagnola tutti i calciatori della prima squadra ad eccezione di Dodo, e questo significa che saranno a disposizione di Palladino anche Colpani, che torna tra i convocati dopo una lunghissima assenza, e soprattutto Moise Kean in attesa di scoprire se partirà dal primo minuto o entrerà a gara in corso vista l'assenza per motivi familiari dei giorni scorsi.

I convocati della Fiorentina: Adli, Beltran, Caprini, Colpani, Comuzzo, De Gea, Fagioli, Folorunsho, Gosens, Gudmundsson, Kean, Mandragora, Martinelli, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Terracciano, Zaniolo.