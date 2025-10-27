La Nazione: Servono decisioni forti
La Nazione in edicola questa mattina non può non concentrarsi sulla caotica partita andata in scena ieri sera al Franchi fra Fiorentina e Bologna, che ha visto i viola agguantare il 2-2 dopo essere stati sotto di due reti.
Prima pagina
Il QS de La Nazione intitola in prima pagina: “Fischi sveglia. Pari di rabbia”, continuando poi nel sottotitolo: “La Fiorentina si salva al 94'. La curva esplode, poi la rimonta”.
Pagine interne
La Nazione apre le pagine dedicate ai colori viola con un articolo intitolato: “Viola da folli, all'inferno e ritorno”. Il quotidiano fiorentino dedica ampio spazio agli editoriali dei più noti opinionisti viola. Fra questi anche Benedetto Ferrara che scrive: “Pioli sempre più nervoso. Servono decisioni forti”. Infine un approfondimento sul clima pesante che si respira al Franchi: “Tutta Firenze in ebollizione” e ancora “Sotto di due gol, rabbia tifosi. Fischi anche a fine partita”.