La Gazzetta dello Sport: Toro-Fiorentina a tutta fantasia

A pagina 24, all'interno dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, leggiamo il titolo: “Toro-Fiorentina a tutta fantasia”. Pagina 24, in particolare, è dedicata al Torino e alle caratteristiche del gioco di Vanoli: “Ha personalità ed esperienza. Vlasic al centro del piano rilancio”.

Pagina 25, invece, è interamente sulla Fiorentina: “Palladino insegue la settima vittoria. Tra i segreti Beltran, nuova vita da 10”. Sottotitolo: “L'allenatore lo ha reinventato trequartista: mossa chiave, è diventato imprevedibile. E il feeling con Kean cresce sempre di più”. In basso a sinistra, le ultime sulla formazione: “In difesa Comuzzo ok. Adli certezza in mezzo”.