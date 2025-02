Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Maurizio Compagnoni, analizzando la clamorosa debacle delle squadre italiane nella due giorni di Champions League, ha sottolineato come l’atteggiamento abbia influito molto sul risultato finale, tirando in ballo il 3-0 della Fiorentina contro l’Inter di qualche giorno fa. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“L’Inter ha dominato per tutta la scorsa stagione e oggettivamente, almeno sulla carta, era da considerare molto più forte della Fiorentina nel recupero. Se poi consideriamo il fatto che la Fiorentina ha affrontato in nerazzurri con nove assenze, a maggior ragione la squadra di Simone Inzaghi è a maggior ragione favorita. Ma accade che quella sera, l’Inter esce con la consapevolezza di essere più forte e che prima o poi la partita la potesse sbloccare. Invece perde 3-0, complice anche una prestazione straordinaria della Viola”.

"Non sempre vince la squadra piu forte: il 3-0 della Fiorentina contro l'Inter ne è la dimostrazione"

Ha poi concluso: "Quello che è accaduto con le squadre italiane in Champions League, che in fase di sorteggio evidentemente hanno molto sottovalutato le avversarie pescate giocando la doppia sfida di play off con un approccio sbagliatissimo. Sono scese in campo convinte di poter vincere facilmente, ma hanno peccato in modo inaccettabile. E questo è un errore madornale, che paghi grossissimo”.